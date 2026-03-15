Prügelei am Kornmarkt: Junge Männer schlagen nach Flaschen-Attacke auf Frauen ein

Bautzen - Bei einer abendlichen Schlägerei am Kornmarkt in Bautzen sind vier junge Menschen verletzt worden!

Am Kornmarkt in Bautzen eskalierte es am Freitagabend. © Lausitznews

Nach Angaben der Polizei flogen am Freitagabend zunächst Beleidigungen zwischen zwei Gruppen hin und her, später eskalierte die Situation.

Zwei junge Frauen (19, 24) wechselten die Straßenseite hin zur anderen Gruppe, die 19-Jährige griff mit einer leeren Bierflasche an.

Die Glasflasche zog sie einem 18-Jährigen dabei direkt über den Kopf!

Der junge Mann erlitt Schnitte an Nase und Ohr. Auch ein nebenstehender ebenfalls 18-Jähriger bekam die Scherben ab und wurde am rechten Ohr verletzt.

Das ließen sich die 18-Jährigen nicht bieten, als Reaktion schlugen und traten sie auf die zwei Frauen ein.