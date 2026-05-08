Junger Mann klaut 3000 Liter Diesel an der Tanke und flieht vor Polizei

Essen - An einer Tankstelle in Essen hat ein 20-Jähriger mit einem Transporter 3000 Liter Diesel gestohlen.

Noch ist unklar, wie die Täter die Zapfanlage für ihren Diesel-Coup manipuliert haben. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Sein Diebstahl sei einem Zeugen aufgefallen, der den Mann mit mehreren Behältern beobachtet habe, berichtete die Polizei.

Nachdem der 20-Jähriger die Tankstelle am frühen Mittwochmorgen verlassen hatte, folgte ihm der Zeuge. Während der Verfolgung habe der Mann der Polizei den Standort durchgegeben, hieß es weiter.

Daraufhin habe die Polizei den Transporter auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund stoppen wollen.

Doch der Mann habe auf die Aufforderung nicht reagiert und sei in Bochum von der Autobahn abgefahren. Im Stadtteil Harpen habe die Polizei ihn angehalten.

Im Wagen befanden sich demnach drei gefüllte Behälter. Am Fahrzeug seien zudem falsche Kennzeichen angebracht gewesen. Die Polizei vermutet außerdem, dass es noch einen weiteren Komplizen gab.