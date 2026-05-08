Nach Millionen-Fund: LKA warnt vor Falschgeld
Sachsen-Anhalt - Nachdem im März über eine Million Euro Falschgeld von der Polizeiinspektion Halle (Saale) sichergestellt werden konnte, warnt das Landeskriminalamt (LKA) in Sachsen-Anhalt vor dem Inverkehrbringen derartiger Banknoten.
Das Falschgeld stammt überwiegend aus dem asiatischen Raum. "Zu den veränderten Banknotenabbildungen zählen unter anderem 'Prop Copy'-, 'Movie Money'-, Souvenir-, Toten- oder Hochzeitsgeld", erklärte das LKA am Freitag.
Im März hatte ein 38-jähriger Deutscher aus Halle (Saale) über eine bundesweite Verkaufsplattform "Spielgeld" vertrieben, das echtem Geld zum Verwechseln ähnlich sieht. Diese waren mit dem abgebildeten Kennzeichen "Prop Copy" versehen.
Die VBNA-Varianten mit der Aufschrift "Movie Money" und "Prop Copy" werden von der Falschgeldanalysestelle der Deutschen Bundesbank als "zur Täuschung im Zahlungsverkehr geeignet" eingestuft und gelten somit als Falschgeld.
"Das Inverkehrbringen veränderter Banknoten (VBNA) wird gem. § 147 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft", so ein Pressesprecher des LKA.
Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt 432 Fälle von Verbreitung von Falschgeld bekannt. Dabei konnten 275 Tatverdächtige ermittelt werden, hieß es weiter.
Wie erkennt man die falschen Banknoten?
Das Falschgeld ist beim genaueren Hinsehen anhand der fehlenden Sicherheitsmerkmale von Euro-Banknoten sowie der aufgedruckten Schriftzeichen gut erkennbar.
Durch drei schnelle Methoden kann man die falschen Banknoten zusätzlich gut von echtem Geld unterscheiden – Fühlen, Sehen, Kippen.
Fühlen: Echte Euro-Banknoten haben ein festes, griffiges Papier und fühlbare Reliefs. Besonders die Wertzahl, die Schrift und die Randlinien sind erhaben.
Sehen: Hält man die echten Banknoten gegen das Licht, sieht man ein Wasserzeichen, einen Sicherheitsfaden und ein Hologramm. Zusätzliche Schriftzeichen oder unscharfe Sicherheitsmerkmale können auf Falschgeld hinweisen.
Kippen: Beim Kippen von echtem Geld verändern sich die Hologramme, die Farben, der Lichtstreifen oder die Euro-Symbole. Je nach Serie bewegen sich die Effekte oder die Wertzahl wechselt die Farbe.
Wie man die Sicherheitsmerkmale prüfen kann, findet Ihr im Internet auf den Seiten der Europäischen Zentralbank unter Sicherheitsmerkmale.
Titelfoto: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt