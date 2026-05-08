Nach Millionen-Fund: LKA warnt vor Falschgeld

Sachsen-Anhalt - Nachdem im März über eine Million Euro Falschgeld von der Polizeiinspektion Halle (Saale) sichergestellt werden konnte, warnt das Landeskriminalamt (LKA) in Sachsen-Anhalt vor dem Inverkehrbringen derartiger Banknoten.

In Halle (Saale) wurde Falschgeld in Höhe von einer Million Euro sichergestellt. © Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

Das Falschgeld stammt überwiegend aus dem asiatischen Raum. "Zu den veränderten Banknotenabbildungen zählen unter anderem 'Prop Copy'-, 'Movie Money'-, Souvenir-, Toten- oder Hochzeitsgeld", erklärte das LKA am Freitag.

Im März hatte ein 38-jähriger Deutscher aus Halle (Saale) über eine bundesweite Verkaufsplattform "Spielgeld" vertrieben, das echtem Geld zum Verwechseln ähnlich sieht. Diese waren mit dem abgebildeten Kennzeichen "Prop Copy" versehen.

Die VBNA-Varianten mit der Aufschrift "Movie Money" und "Prop Copy" werden von der Falschgeldanalysestelle der Deutschen Bundesbank als "zur Täuschung im Zahlungsverkehr geeignet" eingestuft und gelten somit als Falschgeld.

"Das Inverkehrbringen veränderter Banknoten (VBNA) wird gem. § 147 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft", so ein Pressesprecher des LKA.

Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt 432 Fälle von Verbreitung von Falschgeld bekannt. Dabei konnten 275 Tatverdächtige ermittelt werden, hieß es weiter.