01.07.2023 09:14 Prügelei auf dem Parkplatz: Polizei findet in Autos mehrere Schlagwaffen

Am Freitag gab es in der Von-Menzel-Straße in Northeim eine Prügelei zwischen mehreren Männern. Die Polizei fand dabei Schlagwaffen und stellte sie sicher.

Von Robert Lilge

Northeim - Am gestrigen Freitagabend haben sich in Northeim (Niedersachsen) mehrere Personen auf einem Parkplatz geprügelt und eine dabei verletzt. In Northeim gab es am gestrigen Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die Polizei musste eingreifen. (Symbolbild) © Bildmontage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa Gegen 20.19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Von-Menzel-Straße gerufen. Wie die Polizeiinspektion Northeim mitteilte, hätten sich dort mehrere Männer mit Migrationshintergrund in einer Auseinandersetzung befunden. Dabei entdeckten sie einen 26-Jährigen, der eine Kopfplatzwunde erlitten hatte. Die Identitäten der Männer wurden festgestellt, außerdem wurden vor Ort ihre Autos durchsucht. In mehreren Fällen konnten darin Schlagstöcke entdeckt und sichergestellt werden. Die Männer müssen jetzt mit einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Polizeimeldungen Achtung, Schockanrufe: So kommen Betrüger an die Nummern Für die weitere Aufklärungsarbeit in diesem Fall suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang oder den Männern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551/70050 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa