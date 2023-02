26.02.2023 11:54 Prügelei zwischen zwei Gruppen: Einschreitender Polizist muss ins Krankenhaus

In Magdeburg haben sich am Samstagmorgen mehrere Männer geprügelt. Ein Polizist musste ins Krankenhaus, als er in dem Streit dazwischen ging und verletzt wurde.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Nordwesten Magdeburgs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein einschreitender Polizist verletzt wurde. Polizisten gingen in Magdeburg bei einer Prügelei mehrerer Männer dazwischen. Dabei wurde einer der Einsatzkräfte so sehr verletzt, dass er in ein Krankenhaus musste. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Gegen 2 Uhr morgens musste die Polizei Magdeburg bei einer Schlägerei zwischen jungen Männer eingreifen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um vier Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die von einer fünf- bis achtköpfige Gruppe mit Schlägen angegriffen wurden. Zwei der Vier-Personen-Gruppe erlitten dabei Verletzungen. Ein Rettungsdienst musste sie vor Ort behandeln. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, seien dabei zwei einschreitende Einsatzkräfte ebenfalls Opfer der Angreifer geworden. Einer von ihnen wurde so sehr verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Polizeimeldungen Maskierte Täter überfallen Ehepaar: Kripo warnt davor, Anhalter mitzunehmen Seinen Dienst konnte er daraufhin nicht mehr fortsetzen. Die Verletzungen seien bei ihm nur leicht, teilte Polizeihauptkommissar Sven Hoffmann mit. Drei der Angreifer konnten von den Polizisten ergriffen werden. Es handelte sich dabei um Männer im Alter zwischen 18 und 52 Jahren. Die restlichen Täter der Gruppe konnten flüchten.

Titelfoto: 123rf/foottoo