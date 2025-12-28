Pure Gewalt: Teenager verprügelt jungen Mann mit Schlagstock
Jena - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Jena wurden am Samstagabend zwei Personen verletzt.
Wie die Polizei am Sonntagvormittag erklärte, war zunächst ein Streit zwischen zwei Syrern in der Innenstadt eskaliert. Ein 17-Jähriger schlug hierbei einem 20-Jährigen ins Gesicht und verletzte diesen.
Als anschließend ein 23-jähriger Syrer dazwischen ging und versuchte, zu schlichten, wurde er selbst zum Opfer.
Der 17-Jährige zückte einen Teleskopschlagstock und haute diesen mehrfach gegen den Kopf des 23-Jährigen. Der junge Mann wurde durch die Attacke verletzt. Beide Opfer wurden in der Folge von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.
Der Täter flüchtete nach den Angriffen, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei geschnappt. Den Schlagstock konnten die Beamten allerdings nicht finden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
