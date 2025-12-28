Pure Gewalt: Teenager verprügelt jungen Mann mit Schlagstock

Jena - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Jena wurden am Samstagabend zwei Personen verletzt.

Mit einem Schlagstock wurde ein 23-Jähriger am Samstagabend in Jena angegriffen. (Symbolfoto) © janprchal/123RF

Wie die Polizei am Sonntagvormittag erklärte, war zunächst ein Streit zwischen zwei Syrern in der Innenstadt eskaliert. Ein 17-Jähriger schlug hierbei einem 20-Jährigen ins Gesicht und verletzte diesen.

Als anschließend ein 23-jähriger Syrer dazwischen ging und versuchte, zu schlichten, wurde er selbst zum Opfer.

Der 17-Jährige zückte einen Teleskopschlagstock und haute diesen mehrfach gegen den Kopf des 23-Jährigen. Der junge Mann wurde durch die Attacke verletzt. Beide Opfer wurden in der Folge von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.