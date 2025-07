Racheakt? Spielende Kinder mit Glasflasche beworfen

Sangerhausen - Am Sonntag wurden Kinder in Sangerhausen ( Sachsen-Anhalt ) mit Gegenständen abgeworfen.

Alles in Kürze

Die Flasche zersplitterte direkt neben den nichtsahnenden Kindern. (Symbolbild) © kotenko/123RF

Mehrere Kinder spielten am Nachmittag vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Bergmann.

Das teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am heutigen Montag mit.

Plötzlich kamen aus einem Fenster über ihnen eine Glasflasche, ein Bierglas und eine Dose geflogen.

Die Flasche zerschellte direkt neben den Kindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.