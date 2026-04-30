Radfahrer (†69) von Opel-Kleinbus erfasst: Tödlicher Zusammenstoß in Mittelhessen

Lich - Ein folgenschwerer Moment mit fatalen Konsequenzen: Beim Versuch, eine Straße zu überqueren, wird ein Radfahrer in Mittelhessen von einem Kleinbus erfasst. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Auf einer Landstraße in Mittelhessen kam es am Mittwochabend zu einem tödlichen Unfallgeschehen. © Fuldamedia/Christoph Weiß

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der tödliche Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.59 Uhr auf der Landesstraße 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 69-Jähriger aus Reiskirchen mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg aus Richtung Lich unterwegs.

Ein 35-jähriger Mann aus Laubach fuhr zeitgleich mit seinem Opel-Kleintransporter in gleicher Richtung.

An der späteren Unfallstelle wollte der Radfahrer die Straße überqueren. Dabei wurde er von dem Opel erfasst. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Neben Polizei und Rettungsdiensten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landstraße musste für rund drei Stunden vollständig gesperrt werden.