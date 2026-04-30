Radfahrer (†69) von Opel-Kleinbus erfasst: Tödlicher Zusammenstoß in Mittelhessen

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Beim Versuch, eine Straße zu überqueren, wird ein Radfahrer in Mittelhessen bei Lich von einem Auto erfasst. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Von Maximilian Hölzel

Lich - Ein folgenschwerer Moment mit fatalen Konsequenzen: Beim Versuch, eine Straße zu überqueren, wird ein Radfahrer in Mittelhessen von einem Kleinbus erfasst. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Auf einer Landstraße in Mittelhessen kam es am Mittwochabend zu einem tödlichen Unfallgeschehen.
Auf einer Landstraße in Mittelhessen kam es am Mittwochabend zu einem tödlichen Unfallgeschehen.  © Fuldamedia/Christoph Weiß

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der tödliche Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.59 Uhr auf der Landesstraße 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 69-Jähriger aus Reiskirchen mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg aus Richtung Lich unterwegs.

Ein 35-jähriger Mann aus Laubach fuhr zeitgleich mit seinem Opel-Kleintransporter in gleicher Richtung.

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An der späteren Unfallstelle wollte der Radfahrer die Straße überqueren. Dabei wurde er von dem Opel erfasst. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Neben Polizei und Rettungsdiensten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landstraße musste für rund drei Stunden vollständig gesperrt werden.

Mit diesem Fahrrad der Marke Cube war der 69-Jährige unterwegs. Die Polizei sucht noch nach direkten Unfallzeugen.
Mit diesem Fahrrad der Marke Cube war der 69-Jährige unterwegs. Die Polizei sucht noch nach direkten Unfallzeugen.  © Fuldamedia/Christoph Weiß

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der zuständigen Polizeistation Grünberg unter der Rufnummer 0640191430 zu melden.

Titelfoto: Montage: Fuldamedia/Christoph Weiß

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