Suff-Fahrer schläft mitten auf Kreuzung: Als Frau ins Auto leuchtet, gibt er Gas

Laufen - Nach mehreren gefährlichen Verkehrsmanövern hat die Polizei die Fahrt eines stark betrunkenen Autofahrers bei Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land) gestoppt.

Mitten auf einer Kreuzung schläft ein Mann betrunken am Steuer ein. Als ihn eine Autofahrerin weckt, fährt er einfach weiter. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 44-Jährige war zunächst einer Autofahrerin aufgefallen, da er mitten auf einer Kreuzung an der B20 am Steuer eingeschlafen war, wie die Polizei mitteilte.

Erst als die Frau am Mittwoch in sein Auto geleuchtet habe, sei der Fahrer aufgewacht und erschrocken weitergefahren.

Die Frau verständigte gegen 22.15 Uhr die Polizei und verfolgte den verdächtigen Fahrer. Dabei gab sie telefonisch regelmäßig dessen Standort an die Beamten weiter. Sie beobachtete, wie sich der Mann und ein bislang unbekannter Autofahrer im Stadtgebiet von Laufen mehrere Male gefährlich überholten und gegenseitig ausbremsten.

Bei Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) wurde der betrunkene Fahrer laut Polizei schließlich vollständig ausgebremst und hielt an.