30.04.2026 08:50 51-Jähriger tot auf Motocross-Strecke gefunden: Jetzt liegt das Ergebnis der Obduktion vor

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Ein 51-Jähriger war am 25. April tot neben seinem Motorrad auf einer Rennstrecke bei Bruchstedt entdeckt worden. Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor.

Von Christian Rüdiger

Bruchstedt - Ein 51-Jähriger war am Samstag (25. April) tot neben seinem Motorrad auf einer Rennstrecke bei Bruchstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) entdeckt worden. Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Der Mann hatte leblos neben seinem Motorrad gelegen. (Symbolfoto) © 123RF/nikokvfrmoto Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um einen natürlichen Todesfall. Der Mann sei nicht durch einen Unfall oder Fremdeinwirkung verstorben. Wegen der zunächst unklaren Todesursache hatte die Kripo Nordhausen Ermittlungen aufgenommen. Diese seien nach dem eindeutigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung abgeschlossen. Der Mann hatte leblos neben seinem Motorrad gelegen. Rettungskräfte hatten noch versucht den 51-Jährigen zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Er war noch vor Ort gestorben.

Titelfoto: 123RF/nikokvfrmoto