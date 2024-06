Radfahrer auf der A72: So besoffen war der 41-Jährige!

Die Polizei konnte den betrunkenen Radfahrer unversehrt von der Autobahn holen. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Am gestrigen Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in Höhe von Niederdorf (Erzgebirge) auf dem Seitenstreifen der Autobahn mit seinem Fahrrad in Richtung Leipzig fuhr.

Nachdem die Beamten den 41-jährigen Ukrainer unverletzt von der Autobahn geholt hatten, wurde deutlich, dass der Radfahrer stark alkoholisiert war.

Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,56 Promille.

Für eine Blutentnahme wurde der Ukrainer anschließend in ein Krankenhaus gebracht.