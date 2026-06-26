Radfahrer sitzt eine Nacht lang tot auf Bank: Erkenntnisse nach Leichenfund im Ortenaukreis

Oberwolfach - Eine Leiche in Fahrradkleidung wurde in Oberwolfach (Ortenaukreis) gefunden: Wie die Polizei mitteilte, ist der 68-jährige Mann höchstwahrscheinlich an den Folgen eines medizinischen Notfalls gestorben.

Die Polizei untersucht derzeit den mysteriösen Todesfall im Ortenaukreis. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der leblose Mann war am Donnerstag auf einer Bank sitzend in der Nähe des Funkmastes Staufenberg im Gewann Waldlehme entdeckt worden. Der 68-Jährige wies leichte Verletzungen auf - auch das direkt danebenstehende Fahrrad zeigte Beschädigungen. Beides ließ laut Polizei auf ein Unfallgeschehen schließen.

Erste ärztliche Untersuchungen brachten nun jedoch Licht ins Dunkel. Todesursächlich war demnach nicht der Sturz, sondern eine medizinische Ursache.

Eine Fremdbeteiligung wird nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen.

Eine Anwohnerin hatte am Mittwoch zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr verdächtige Geräusche in dem Waldgebiet wahrgenommen, die die Polizei nun in einen direkten Zusammenhang mit dem vorherigen Sturzgeschehen bringt.