21-Jähriger stirbt nach Quadunfall im Krankenhaus

Die Verletzungen des jungen Mannes waren zu gravierend, er starb einen Tag später im Krankenhaus. (Symbolfoto) © 123RF/serjio74

Der 21-Jährige erlag am Donnerstagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag erklärte. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache dauern an.

Zwei 21-Jährige waren am Mittwochabend im Bereich der Talstraße/Enzianstraße unterwegs gewesen, als sie aus bislang noch ungeklärten Gründen beim Linksabbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatten.