21-Jähriger stirbt nach Quadunfall im Krankenhaus
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Gera - Ein junger Mann ist nach einem Quadunfall am Mittwochabend in Gera gestorben.
Der 21-Jährige erlag am Donnerstagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag erklärte. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache dauern an.
Zwei 21-Jährige waren am Mittwochabend im Bereich der Talstraße/Enzianstraße unterwegs gewesen, als sie aus bislang noch ungeklärten Gründen beim Linksabbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatten.
Im Anschluss waren sie mit dem Quad gegen eine Hauswand gekracht und hatten sich lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst hatte die beiden Schwerverletzten in der Folge in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: 123RF/serjio74