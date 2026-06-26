Mann begrapscht junge Frau in Bahn und lauert ihr auf: Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung
Görlitz - Eine junge Frau wurde am vergangenen Montag im Zug von Cottbus nach Görlitz sexuell belästigt. Drei Tage später lauerte der Mann (66) ihr erneut auf. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen Mittag des 22. Juni 2026 mit der Regionalbahn unterwegs, als sich der Mann ihr gegenübersetzte und sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen fasste er ihr an den Oberschenkel und streichelte sie.
Die Frau verließ daraufhin in Schleife weinend den Zug. Um an ihrem Zielort Görlitz anzukommen, nutzte sie eine spätere Bahn. Doch dort traf sie erneut auf den Tatverdächtigen, der ihr nachlief.
Die junge Frau ergriff die Flucht und erstattete Anzeige. Der 66-Jährige blieb allerdings weiterhin auf freiem Fuß.
Am Donnerstag (25. Juni) lauerte er ihr in Görlitz im Bereich des Obermarktes erneut auf und sprach sie an. Passanten, die die Szenen beobachteten, kamen der Frau zu Hilfe. Der Mann konnte schließlich gestellt werden.
Polizist hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung
Im Zusammenhang mit dem Vorfall im Zug bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- 66 Jahre alt
- ca. 1,62 Meter groß
- dickere Erscheinung
- trug eine Brille, ein blaues T-Shirt und einen tarnfarbenen Rucksack
Wer die Situation in der Regionalbahn oder im Bereich Schleife beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 03581 - 3626 0 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa / Thomas Türpe