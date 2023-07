Radfahrer wird überholt und stürzt: Unfallverursacher fährt eiskalt weiter

Nordhausen - In Nordhausen wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Nun wird der Verursacher gesucht.

Die Polizei versucht den Unfallverursacher ausfindig zu machen. (Symbolfoto) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Der Vorfall hatte sich laut Polizei bereits am 22. Juni, gegen 12.30 Uhr, in der Pfaffengasse in Nordhausen abgespielt, wie aus einer Mitteilung vom heutigen Montag hervorgeht.

Den Angaben nach war ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug offenbar beim Vorbeifahren mit einem Radfahrer zusammengestoßen.

Der 63-Jährige stürzte gegen ein Fallrohr und verletzte sich schwer am Kopf. Das unbekannte Fahrzeug fuhr einfach weiter.

Die Ermittler suchen nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?