Radlader-Falle: Reiterhof verliert 17.000 Euro an Trickbetrüger!

Berlin - Das vermeintliche Angebot eines Radladers endete für einen Reiterhof aus Berlin mit einem Schaden von 17.000 Euro.

Lange Zeit war der Verein auf der Suche nach einem gebrauchten Radlader. © Markus Lenhardt/dpa

Der Radlader, eine Art Traktor, stammte vermeintlich aus einer Insolvenzmasse und wurde über das Internet angeboten. Der Anbieter gab sich als Anwalt und Insolvenzverwalter aus.

Die Reitschule in Berlin-Zehlendorf mit 80 Pferden, die als Verein geführt wird, ließ sich Fotos zuschicken und überwies schließlich das Geld. Danach regte sich die andere Seite nicht mehr. Das Geld blieb verschwunden, ebenso die Internetanzeige, und der Radlader war offenbar nie zu verkaufen.

Der Verein habe sehr lange nach einem gebrauchten Radlader gesucht, berichtet die Vereinsvorsitzende Glinda Spreen. Das Angebot habe sehr solide gewirkt. "Wir haben das auch geprüft, dass es das Anwaltsbüro tatsächlich gab. Und mit verschiedenen Menschen mehrfach telefoniert. Sie haben uns Fotos geschickt und alle Fragen beantwortet. Es gab gar keinen Gedanken, dass es ein Fake sein könnte."

Es habe alles sehr professionell gewirkt. Besichtigt habe man den Radlader nicht, weil er angeblich weit entfernt stand.