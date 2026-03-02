Betrunkener schlägt Jungen (5) mit Flasche auf den Kopf
Von Tizian Gerbing
Bamberg - Ein betrunkener Mann hat in Bamberg einem fünfjährigen Jungen mit einer Plastikflasche auf den Kopf geschlagen.
Bei dem Vorfall am Sonntagmittag, kurz vor 13 Uhr, wurde das Kind leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der 38-Jährige hatte am Grünen Markt zunächst laut herumgeschrien. Kurz darauf schlug er dem Jungen eine halb gefüllte Ein-Liter-PET-Flasche auf den Kopf.
Der Mann hatte laut Polizei etwa 1,5 Promille Alkohol im Blut. Einsatzkräfte nahmen ihn fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft blieb er bis zum Abend in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa