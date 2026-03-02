Mann entdeckt Feuer in Hausflur und reagiert sofort: Jetzt ermittelt die Mordkommission

Bornheim - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim bei Bonn hat eine Mordkommission der Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Polizei war gemeinsam mit der Feuerwehr in der Nacht zu Montag zu dem Mehrfamilienhaus in Bornheim alarmiert worden. (Symbolfoto) © 123rf/roshchyn

Wie ein Sprecher der Beamten am Montagmorgen berichtete, waren Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht gegen 3.05 Uhr per Notruf zu dem Mehrparteienhaus an der Siegesstraße in Bornheim-Roisdorf alarmiert worden.

Demnach war ein Bewohner (43) auf einen ausgelösten Brandmelder im Hausflur aufmerksam geworden und schaute nach dem Rechten, wobei er ein Feuer an der Eingangstüre des Gebäudes entdeckte.

Der 43-Jährige reagierte sofort und löschte die Flammen selbstständig ab, wobei er jedoch durch Rauchgase verletzt wurde.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung an der Eingangstür.