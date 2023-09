Radlerin fährt bei Blaulicht-Alarm in Tramschiene: Verletzt!

Berlin - In Treptow-Köpenick ist am Samstagabend eine Radfahrerin (49) schwer gestürzt. Blaulicht und Martinshorn lösten eine Kettenreaktion aus.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte 49-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Das teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit. Demnach war die 49-Jährige gegen 18.50 Uhr auf dem Radweg vom S-Bahnhof Friedrichshagen kommend in Richtung Stillerzeile unterwegs gewesen, als sich von hinten ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn näherte.

Aufgrund des sich nähernden Polizeiwagens soll ein Auto auf den besagten Radweg gefahren sein, woraufhin die Radlerin ausgewichen und mit einem Rad in die Straßenbahnschienen geraten sein soll.

Daraufhin sei die Frau gestürzt und zog sich Kopfverletzungen sowie Verletzungen an der Schulter und am Arm zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Zweiradfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.