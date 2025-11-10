Rätsel um Geldsegen nach Kneipenbesuch: 24-Jähriger findet Hunderte Euro in seinem Hemd

Gelnhausen - Ein 24-jähriger Mann aus Gelnhausen machte nach einem Kneipenabend am Wochenende eine erstaunliche Entdeckung: In seinem Hemd fand er plötzlich eine hohe dreistellige Summe in bar und weiß bis heute nicht, wie es dazu kam.

Nachdem einem 24 Jahre alten Mann bei einem Kneipenbesuch mehrere Hundert Euro unbemerkt in sein Hemd gesteckt wurden, sucht nun die Polizei nach dem heimlichen Gönner. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann in der Nacht zu Sonntag in einem Lokal in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Gast Bargeld in sein Hemd steckte.

Zunächst entdeckte er nur einen 20-Euro-Schein, mit dem er an der Theke zwei Bier bestellte. Als er zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr zur Tanzfläche zurückkehrte, war der geheimnisvolle Geldgeber bereits verschwunden.

Erst zu Hause fiel dem 24-Jährigen auf, dass sich noch deutlich mehr Geld in seinem Hemd befand. Nach dem Zählen war klar: Es handelte sich um einen überraschend hohen Betrag im dreistelligen Bereich.

Da der Mann nicht ausschließen konnte, dass das Geld versehentlich in seinem Hemd landete, wandte er sich an die Polizei. Diese stellte das Bargeld sicher und bittet nun den unbekannten Spender, sich zu melden.