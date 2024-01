Räumung der Leinemasch: Aktivisten bewerfen Polizei mit Pyro und Urin

Hannover - Wie schon am Montag sollte auch am heutigen Dienstag ein von Aktivisten besetztes Gebiet an der Leinemasch geräumt werden. Diese demonstrieren gegen den Ausbau des Südschnellwegs, eine überwiegend vierstreifige Kraftfahrstraße in Hannover. Ziel der Polizei sei es, in den größten besetzten Bereich vorzudringen.