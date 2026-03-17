Raffiniert versteckt: Zöllner nehmen Lkw auseinander und finden Tausende Zigaretten

Landshut - Bei einer Lkw-Kontrolle in Niederbayern entdeckte der Zoll Tausende unversteuerte Zigaretten in verschiedenen Verstecken.

Anstelle eines Feuerlöschers fanden die Zöllner Zigaretten an einem Lkw. © ZOLL (2)

Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel führten Mitte Februar mehrere Kontrollen an der A3 im Kreis Deggendorf durch. Dabei wurde auch ein Lkw mit türkischem Kennzeichen überprüft. Der Warentransport war den Angaben nach auf dem Weg nach Frankreich, so die Ermittler.

Auf Nachfrage gab der 29-jährige Fahrer an, keine steuerpflichtigen Waren mitzuführen. Die Zöllner nahmen seinen Lkw unter die Lupe und entdeckten schließlich 6400 Stück Zigaretten. Sie waren raffiniert versteckt, unter anderem in einem Staukasten für einen Feuerlöscher sowie hinter dem Firmenschild auf dem Dach des Führerhauses.

"Auf keiner der Verpackungen befanden sich deutsche Steuerzeichen, die eine ordnungsgemäße Versteuerung belegen konnten", so der Zoll. Eigentlich wären für die Ware 1254,25 Euro Tabaksteuer angefallen.