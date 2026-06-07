Randale in Löbau: Mann reißt Blechschild ab und geht auf Polizisten los

Löbau - Da ging es jemandem wohl nicht schnell genug: Ein Mann (41) sorgte am Samstagabend in der Löbauer Polizeistation auf der Clara-Zetkin-Straße für mächtig Ärger und einen Sachschaden von rund 1100 Euro.

Die Polizisten versuchten den 41-jährigen Mann zu beruhigen - jedoch ohne Erfolg. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Görlitzer Polizeidirektion bekannt gab, betrat der 41-jährige Deutsche das Revier zwischen 19.22 Uhr und 21.10 Uhr. Nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass er sich noch etwas gedulden müsse, reagierte der Mann äußerst aggressiv.

Infolge seines Wutanfalls riss der Deutsche ein Metallschild von einem Zaun des Gebäudes. Als eine Besatzung der Polizei am Ort des Geschehens eintraf, versuchte der Mann in den Streifenwagen einzusteigen - jedoch ohne Erfolg.

Daraufhin äußerte der Unruhestifter den kuriosen Wunsch, im Fahrzeug nächtigen zu wollen. Doch damit war es noch lange nicht getan: Er wurde erneut aggressiv und ging auf die zuständigen Behörden los.

Auch ein Außenspiegel des Einsatzfahrzeugs musste an diesem Abend dran glauben. Da sich der Mann trotz mehrfacher Aufforderungen nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.