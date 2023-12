Rapper lösen mit Videodreh größeren Polizeieinsatz aus

Die Polizei fand unter anderem eine Soft-Air-Waffe bei den Personen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten, rief eine Frau am Samstag gegen 17.50 Uhr die Polizei, weil sich an einem Skaterplatz in der Kleinstadt zahlreiche Personen aufhalten würden, die teilweise maskiert und bewaffnet gewesen wären.

Daraufhin fuhren mehrere Streifen zum Einsatzort in der Nähe des dortigen Möslestadions.

Vor Ort konnten die Beamten 17 Personen antreffen. Einige ergriffen beim Eintreffen der Polizei die Flucht.

Schnell wurde klar, dass die Personen ein Musikvideo zu einem Song von zwei anwesenden Rappern gedreht hatten.

Trotzdem durchsuchten die Beamten die Gruppe. Dabei fanden sie einige Gramm Cannabiskraut und Cannabisharz, mehrere verbotene Pyrotechnikartikel, eine Soft-Air-Waffe und ein Elektroschockgerät. Entsprechende Anzeigen wurden gestellt.