Rassismus-Skandal bei Bundesliga-Spitzenspiel: 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt am Main - Unschöner Vorfall am Rande der Spitzenbegegnung in der Frauen-Bundesliga. Während am gestrigen Samstagnachmittag die Damen der Frankfurter Eintracht und des FC Bayern München um Punkte kämpften, hatte sich ein Mann auf den Rängen so gar nicht mehr unter Kontrolle. Letztlich klickten die Handschellen.