Rassistische Schmierereien auf "Dean & David"-Restaurant: Staatsschutz ermittelt

Hannover - Am Mittwochmorgen fanden die Besitzer eines "Dean & David"-Restaurants in Hannover die Fenster ihres Lokals völlig beschmiert vor. Mit schwarzer Farbe hatten Unbekannte rassistische Beleidigungen hinterlassen.

Bei dem beschmierten "Dean & David"-Restaurant handelt es sich um das Lokal der Brüder von Düzen Tekkal (45). © Screenhost Instagram/duzentekkal

Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal (45) äußerte sich zu dem Vorfall auf Instagram. Das beschmierte Lokal gehöre ihren Brüdern. Die Fotos der beschmierten Fenster zeigen rassistische Beleidigungen wie: "Kümmel", "Scheiß Türken" und "Scheiß H****". Auch "AFD" wurde mit der schwarzen Farbe auf den Scheiben hinterlassen.

"Ihr habt kein Gefühl dafür, was es dieser Tage bedeutet sichtbare Migrationsgeschichte in 🇩🇪 zu haben. Hier braut sich was zusammen, was uns große Angst macht. #AFD", schreibt die Autorin unter ihrem Post.

Ihre Brüder seien genau das, was man sonst in Deutschland als "Selfmade Unternehmer" beschreiben würde. In den letzten Jahren hätten sie gerade in Niedersachsen viel aufgebaut und "ihren Beitrag für das Gemeinwohl und als Arbeitgeber geleistet", betont sie.

"Sie haben für die deutsche Nationalmannschaft Rugby gespielt, sind ehrenamtlich engagiert. Aber das nützt alles nichts, wenn Entmenschlichung und Nazis das Zepter übernehmen", schließt sie und schickt damit eine deutliche Nachricht in Richtung AFD.