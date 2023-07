Ratlose Polizei: Motorradfahrer nach Unfall nicht auffindbar

Denn nach ersten Ermittlungen wurde das Motorrad im Jahr 2020 in Leipzig geklaut. Das angebrachte Kennzeichen stammte dabei von einem Porsche aus Magdeburg .

Nach ersten Ermittlungen war das Motorrad aus Schora kommend in Richtung Leitzkau unterwegs. Dabei krachte es beim Durchfahren eines Banketts gegen einen Leitpfosten und kam anschließend auf einem Rübenacker zum Liegen.

Ein Lkw-Fahrer meldete am gestrigen Mittwochabend gegen 19.45 Uhr dem Polizeirevier Jerichower Land ein verunfalltes Motorrad auf der B184. Die angerückten Beamten konnten das beschädigte Zweirad auffinden, jedoch fehlte vom Fahrer jede Spur.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 03921/9200 oder via E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden.