28.03.2024 07:30 Rauchgas in Remsgalerie: 19 Verletzte

In der Remsgalerie in Schwäbisch Gmünd wurde am Mittwochabend mutmaßlich Rauchgas versprüht.

Von Lara Vonwald

Schwäbisch-Gmünd - In der Remsgalerie in Schwäbisch Gmünd wurde am Mittwochabend mutmaßlich Rauchgas versprüht. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und konnte es danach wieder freigeben. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Gegen 17 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Personen über Reizungen der Atemwege klagten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus und auch die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, wie die Beamten berichten. Insgesamt befanden sich rund 70 Personen in der Remsgalerie. 19 Personen wurden leicht verletzt und konnten vor Ort behandelt werden. Das Gebäude wurde nach einer Belüftung von der Feuerwehr gegen 18 Uhr wieder freigegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



