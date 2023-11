Razzia gegen Räuber-Duo in Sachsen-Anhalt: Polizei nimmt 23-Jährigen fest, aber wo steckt seine Komplizin?

Aken - Razzia in Aken, Zörbig und Dessau-Roßlau! Bei Durchsuchungen in den drei Städten hat die Polizei am Dienstag einen Tatverdächtigen (23) festgenommen. Er steht im Verdacht, zusammen mit einer Komplizin einen 27-Jährigen ausgeraubt zu haben. Die Ermittlungen zu der Frau dauern indes noch an.