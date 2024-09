Razzia in Dessau-Roßlau: Polizei findet Drogen im Wert von über 400.000 Euro!

Dessau-Roßlau - Ermittlungserfolg der Polizei in Dessau-Roßlau: Bei einer Razzia am Dienstag stellten Beamte Drogen im Wert von 400.000 Euro sicher. Auch der Dealer ging den Ermittlern ins Netz.

Die Polizei fand bei den Durchsuchungen sowohl Marihuana als auch Methamphetamin. (Symbolbild) © prima91/123RF

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatten sie bereits seit mehreren Monaten gegen den 43-jährigen Dessauer wegen Drogenhandels ermittelt.

Mit einer Razzia an gleich mehreren Orten innerhalb der Bauhausstadt schlugen die Ermittler am Dienstag schließlich zu. Sowohl in der Bauhof- als auch der Augustenstraße sowie der Möster Straße wurden Durchsuchungen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten circa drei Kilo Marihuana sowie etwa 1,6 Kilo Methamphetamin sicher. Verkaufswert: mehr als 400.000 Euro.

Darüber hinaus fand die Polizei Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Vermutet wird, dass es sich dabei um Geld aus dem Verkauf der Drogen handelt.