RE macht Vollbremsung: Wer legte hier einen Einkaufswagen ins Gleis?

Erst gegen 1.20 Uhr konnte der RE seine Fahrt wieder aufnehmen. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat am Abend des 14. Dezember Personen in der Nähe der Bahngleise in Höhe der Kläranlage gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391/56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800/6888000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.