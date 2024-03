Realschule in der Eifel wegen verdächtigem Gegenstand geräumt: Polizei gibt Entwarnung!

Hillesheim - Entwarnung im rheinland-pfälzischen Hillesheim: Nachdem am Vormittag des heutigen Freitags eine Realschule wegen eines verdächtigen Gegenstands geräumt werden musste, ist der Polizeieinsatz nun beendet

Aus diesem Grund wurde die Schule komplett geräumt. Betroffen waren davon insgesamt 300 Schüler sowie 30 Mitarbeiter, die von den Einsatzkräften auf der Zentralen Sportanlage Hillesheim in Sicherheit gebracht wurden.

Demnach handelt es sich um eine Kunststofflasche, aus der mehrere Drähte ragen und an der ein Schalter angebracht ist.

Von dort konnten die Kinder und Jugendlichen selbstständig zu ihren jeweiligen Bussen gelangen.

Eltern, die ihre Kinder abholen wollten, wurden von der Polizei dringend dazu angehalten, nicht in unmittelbare Nähe zur Schule zu fahren, sondern einen nahe gelegenen Abholort abzusprechen.

Die Ermittlungen zur Herkunft des Gegenstandes dauern indessen an. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Gegenstandes geben können, werden gebeten sich unter 06592/68260 mit der Polizei in Daun in Verbindung zu setzen.