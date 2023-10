Rechtsextreme Drohbriefe bundesweit verschickt: Verdächtiger geschnappt

Osnabrück - Die Polizei Osnabrück hat den mutmaßlichen Verfasser von rechtsextremen Drohbriefen geschnappt, die jahrelang an Empfänger im ganzen Bundesgebiet gingen.

Immer lösen Drohbriefe Großalarm aus. (Archivbild) © Stefan Rampfel/dpa

Die Schreiben sind im Jahr 2017 sowie im Zeitraum 2020 bis heute verschickt worden. Die Droh- und Beleidigungsschreiben gingen an verschiedene öffentliche Einrichtungen in Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Dabei waren die Hauptzielgruppe muslimische Religionsgemeinschaften. Vereinzelt gingen die Nazi-Briefe auch an andere öffentliche oder christliche Einrichtungen.

Größtenteils wiesen sie rechtsextremistische Inhalte auf. Außerdem wurden sie alle mit dem Namen einer real existierenden Familie aus Osnabrück unterzeichnet.

Um wie viele Briefe es geht, ist unklar.