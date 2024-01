Rechtsextreme Schmierereien verunstalten Schulwand

Leonberg - Rechtsextreme Schmierereien kritzelten Unbekannte an die Wand einer Gemeinschaftsschule im schwäbischen Leonberg-Ramtel (Landkreis Böblingen).

Strafbare Symbole hatten Unbekannte an einer Schulwand hinterlassen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro hinterließen noch unbekannte Täter, als sie in der Silvesternacht auf dem Gelände einer Schule in der Gerlinger Straße ihr Unwesen trieben.

Laut Polizeiangaben sprühten die Täter mit grüner und roter Farbe unter anderem ein Hakenkreuz an die Gebäudewand.

Außerdem machten sie sich an einer Glastür sowie Jalousien zu schaffen.

Auch die Umzäunung eines Gartenbeetes rissen die Unbekannten aus der Verankerung.