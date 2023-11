Polizei bei "Blitz für Kids"-Kontrolle geschockt: Autofahrerin rast mit 122 km/h durch 50er-Zone!

Im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" hatte die Polizei im südhessischen Reichelsheim an einer von vielen Schülern genutzten Bushaltestelle die Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. © Bild-Montage: Hendrik Schmidt/dpa, 123rf/Michal Kalasek

So hatten zum Beispiel zum Schulbeginn am gestrigen Montag Beamte der Verkehrsinspektion im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" im südhessischen Reichelsheim an der Bushaltestelle in der Talstraße Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen.

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag schilderte, gibt es dort immer wieder Beschwerden aus der Anwohnerschaft, dass Autos einfach viel zu schnell fahren.

Dort sind 50 km/h erlaubt, woran sich im Zeitraum der Kontrolle zwischen 11.30 und 13.30 Uhr genau 50 Verkehrsteilnehmer nicht hielten und gestoppt wurden.

Insgesamt habe man 237 Fahrzeuge überprüft. 41 der gestoppten Fahrerinnen und Fahrer seien bis zu 15 km/h zu schnell gewesen und mit einem Verwarngeld davongekommen. Neun weitere Temposünder hatten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 16 km/h oder mehr überschritten und dürfen sich nun auf ein Bußgeld und Punkte in Flensburg einstellen.