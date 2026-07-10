Ausschreitungen nach Viertelfinal-Aus: Fans greifen Polizisten an, drei Beamte verletzt
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Nach Marokkos Aus im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich ist es in Düsseldorf zu Ausschreitungen gekommen.
Wie die Sicherheitsbehörde der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mitteilte, wurden dabei insgesamt drei Beamte verletzt.
Etwa 1500 Fußballfans hätten sich in der Nähe des Hauptbahnhofs versammelt.
"Anfangs war die Stimmung gut, aber dann ist sie gekippt und aggressiv geworden", sagte eine Polizeisprecherin.
Aus einer Gruppe von Menschen seien Böller und Glasflaschen gezielt auf Polizisten geworfen worden.
Zwei Männer wurden festgenommen und kamen ins Polizeigewahrsam.
Die Polizei sei mit einem größeren Aufgebot vor Ort gewesen und habe diverse Strafanzeigen gefertigt. Einer der verletzten Beamten sei nicht mehr dienstfähig gewesen.
Titelfoto: Matthi Rosenkranz/BlaulichtRheinlandNRW