Ausschreitungen nach Viertelfinal-Aus: Fans greifen Polizisten an, drei Beamte verletzt

Düsseldorf - Nach Marokkos Aus im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich ist es in Düsseldorf zu Ausschreitungen gekommen.

In der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs wurden die Beamten gezielt mit Böllern und Glasflaschen attackiert. © Matthi Rosenkranz/BlaulichtRheinlandNRW

Wie die Sicherheitsbehörde der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mitteilte, wurden dabei insgesamt drei Beamte verletzt.

Etwa 1500 Fußballfans hätten sich in der Nähe des Hauptbahnhofs versammelt.

"Anfangs war die Stimmung gut, aber dann ist sie gekippt und aggressiv geworden", sagte eine Polizeisprecherin.

Aus einer Gruppe von Menschen seien Böller und Glasflaschen gezielt auf Polizisten geworfen worden.

Zwei Männer wurden festgenommen und kamen ins Polizeigewahrsam.