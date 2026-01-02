Reinigungsmittel statt Alkohol? Zehn Personen trinken ätzende Flüssigkeit
Timmendorfer Strand - Großeinsatz für die Rettungskräfte am Neujahrsabend! Am Timmendorfer Strand sind zehn Menschen bei einem Restaurantbesuch verletzt worden, eine davon schwer. Die Ursache ist noch unklar.
Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, sollen die Gäste nach ersten Erkenntnissen eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich genommen und dadurch Verletzungen im Mundraum erlitten haben.
Gegen 20.20 Uhr waren entsprechend zahlreiche Rettungskräfte in das Restaurant gerufen worden.
Betroffen waren drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 31 und 84 Jahren. Neun von ihnen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, eine mit schweren.
Die Polizei ermittelt nun, ob es beim Ausschank der Getränke zu einer Verwechslung von Reinigungsmitteln und Alkohol gekommen sein könnte.
Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und zu den Hintergründen dauern derzeit noch an. Die Beamten stellten vor Ort zahlreiche Beweismittel sicher.
