Reisende lädt Handy in Putzkammer: Als Reinigungskraft sie erwischt, eskaliert die Situation

Eine 25-Jährige suchte in der Nacht auf Donnerstag im Nürnberger Hauptbahnhof eine Steckdose für ihr Handy. In der Putzkammer einer Toilettenanlage, welche nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber nicht versperrt war, wurde die junge Italienerin fündig. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Demnach bemerkte eine Mitarbeiterin der Toilettenanlage wenig später die unbefugte Person und forderte sie auf, den Bereich zu verlassen.

Daraufhin gerieten die beiden Frauen in einen Streit, der darin gipfelte, dass die Reinigungskraft der Reisenden auf den Hinterkopf schlug und sie an den Haaren aus der Putzkammer zerrte.

Die 25-Jährige erlitt dadurch leichte Schmerzen, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Im Anschluss zeigte sie den Vorfall bei einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof an.