Reizgas-Attacke auf Spaziergängerin und zwei Hunde

Plauen - Die Polizei sucht nach einem Duo, das am Samstagnachmittag eine Spaziergängerin und zwei Hunde in Plauen ( Vogtland ) angriff.

Eine 64-jährige Frau wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/iudmilachernetska, Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, traf sich eine 64-Jährige mit einer Bekannten und deren zwei Hunden am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr an der Stauffenbergstraße 61.

Plötzlich traten zwei ihnen unbekannte Personen auf sie zu, eine ältere Dame und ein jüngerer Mann. Die beiden provozierten einen Streit und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Doch kurz darauf sprühte der Mann plötzlich ohne Grund Reizgas zunächst in Richtung der beiden Hunde und danach auch zur 64-Jährigen. Anschließend stieß er sie gegen ein Metallgeländer, woraufhin sie hinfiel und sich schwer verletzte. Nach der Tat flüchtete das Duo vermutlich in Richtung Kurz-Helbig-Sporthalle.

Die 64-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.