Reizgas-Attacke beim Einkaufsbummel: Mann verletzt 14 Menschen

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Berlin-Neu-Hohenschönhausen eskaliert.

Von Laura Voigt

Berlin - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Montagnachmittag im Lindencenter in Berlin-Neu-Hohenschönhausen eskaliert. Dabei verletzte einer von beiden mehrere Menschen mit Reizgas. Hinzugerufene Rettungskräften haben die Erstversorgung der Verletzten übernommen. © BLP / Sappeck Zwischen dem 47-Jährigen und einem bislang Unbekannten kam es gegen 17.20 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf gingen die Männer aufeinander los, wobei der Unbekannte sich mit Reizgas wehrte. Danach flüchtete er. Der 47-Jährige und 13 weitere Personen, die sich in der Nähe des Streits befanden, trugen Augen- und Atemwegsreizungen davon.

Sie wurden von hinzugerufenen Rettungskräften vor Ort behandelt. Zu dem bislang Unbekannten ermittelt nun die Polizei. © BLP / Sappeck Eine 84 Jahre alte Frau wurde für eine ausführlichere Behandlung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizei.

