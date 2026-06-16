Reizgas-Attacke in Einkaufszentrum? Supermarkt evakuiert, zahlreiche Verletzte

Rostock - Große Aufregung am Montagabend in Rostock-Schmarl! Gegen 18.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einkaufszentrum in der Handwerkstraße aus.

Am Montagabend wurde ein Supermarkt in einem Rostocker Einkaufszentrum evakuiert. © Stefan Tretropp

In einem Supermarkt sollen bislang unbekannte Täter mutmaßlich Reizgas versprüht haben.

Nach ersten Erkenntnissen alarmierten Mitarbeitende einer betroffenen Kaufland-Filiale die Einsatzkräfte. Daraufhin wurde der Supermarkt umgehend evakuiert und vorübergehend geschlossen.

Mehrere Menschen klagten über Atembeschwerden. Insgesamt 19 Personen wurden leicht verletzt. Die Betroffenen erlitten nach Angaben der Einsatzkräfte zwar gesundheitliche Beeinträchtigungen, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie wurden vor Ort medizinisch untersucht und versorgt, teilte die Polizei am Abend mit.

Rund 20 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Nachdem das Gebäude gründlich gelüftet worden war, konnte der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden.