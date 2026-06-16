Wenn es zur Polizei-Karriere nicht reicht: Das passiert mit den Diensthundwelpen

Düsseldorf - Nicht jeder Welpe aus der landeseigenen Diensthundezucht in Nordrhein-Westfalen hat das Zeug zum Polizeihund. Was mit den aussortierten Vierbeinern geschieht, hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (73, CDU ) in einer jetzt veröffentlichten Antwort auf eine AfD -Anfrage verraten.

Allein in diesem Jahr wurden bereits 27 Diensthund-Welpen geboren. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa

Die Welpen, die sich erkennbar nicht für eine Polizeihund-Karriere eignen, können sich stattdessen anderswo als treue Begleiter qualifizieren: Sie gehen allesamt in den privaten Verkauf, wie Reul berichtete.

Kostenpunkt: 350 Euro pro Jungtier. Aber: "Im Zuge der allgemeinen Preisentwicklung wird der Verkaufspreis aktuell angepasst", heißt es in dem Bericht.

Da die meisten Schnuppernasen sich als gelehrig und diensttauglich erweisen, ist das für das Land allerdings keine große Einnahme.

Seit 2021 brachte der Welpenverkauf demnach 7000 Euro an Erlösen.