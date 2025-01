20.01.2025 13:51 629 Reizgas-Attacke in der Altstadt: 19-Jähriger angegriffen

Am Sonntagnachmittag ist in Plauen ein junger Mann in der Altstadt angegriffen und beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) ist am Sonntag ein junger Mann (19) angegriffen und beklaut worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Raubdelikt in der Plauener Altstadt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Gegen 15.45 Uhr kam es zu dem Vorfall in der Altstadt. Der 19-Jährige war laut Polizei im Bereich Hradschin/Syrastraße unterwegs. Dort soll ihn eine unbekannte Person plötzlich von hinten angegriffen und ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. "Weitere Personen kamen dazu und versuchten, dem 19-Jährigen die Laptoptasche wegzunehmen. Als er sich wehrte, schlugen ihn die Unbekannten und flüchteten mit seiner Tasche, in der sich ein Laptop und Bargeld befanden", so die Beamten. Polizeimeldungen 54-Jähriger geht mit Hund Gassi: Begegnung mit anderem Vierbeiner endet blutig Der junge Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall mitbekommen und kann Angaben zum Hergang sowie möglichen Tätern machen? Ist Euch am Sonntagnachmittag eine Gruppe von drei bis vier Personen aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen.

