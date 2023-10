Reizgasalarm an Schule bei Stuttgart: 25 Schüler und Lehrer betroffen

Herrenberg - Wegen eines Reizgasalarms in Herrenberg bei Stuttgart kam es am Montagmorgen zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte.

Die Sicherheitskräfte evakuierten die gesamte Schule. © SDMG / Dettenmeyer

Die Einsatzkräfte wurde gegen 8.45 Uhr an die Vogt-Hess Schule in der Berliner Straße gerufen. Wie die Polizei mitteilte, soll eine Person einen Reizstoff in der Jungs-Toilette versprüht haben.

Zu Beginn klagte ein Junge über Reizungen der Atemwege. Kurz darauf zog der Stoff durch das Schulgebäude, sodass weitere 22 Schüler sowie drei Lehrer die gleichen Symptome erlitten.

Zwei Personen musste medizinisch behandelt werden.

Obwohl der Großeinsatz gegen 10 Uhr beendet werden konnte, wurde der Schulbetrieb für den gesamten Montag eingestellt.