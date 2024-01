Reizstoffe an Schule versprüht: Lehrer und Schüler verletzt

Peine - Mehrere Schüler und Lehrer sind an einer Einrichtung in Peine ( Niedersachsen ) verletzt worden, weil dort Reizstoffe versprüht wurden.

An der Bodenstedt-/ Wilhelmschule in Peine verletzten zwei Schüler Lehrer und Schulkameraden mit Reizstoffen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Bereits am gestrigen Montag hat an der Bodenstedt-/ Wilhelmschule ein 17-Jähriger einen Reizstoff in dem Gebäude versprüht und damit fünf Lehrer leicht verletzt.

Am heutigen Dienstag kam es erneut zu einem solchen Fall an der gleichen Schule, teilte das Polizeikommissariat Peine mit.

Diesmal versprühte ein 15-Jähriger den Reizstoff in einem Sanitärraum.

Insgesamt 20 Schüler hätten anschließend über Atemwegsreizungen geklagt. Für eine Schülerin wurde der Rettungsdienst gerufen, der sie kurzzeitig behandeln musste.

Dennoch konnten alle kurz darauf wieder am Unterricht teilnehmen.

Der 15 Jahre alte Täter wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen und später seinen Eltern übergeben.