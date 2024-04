Renault-Fahrer mit 3,7 Promille gestoppt: Als ihn seine Frau abholt, wird es kurios

Rüdesheim am Rhein - Dass man einen Autofahrer mit stolzen 3,7 Promille aus dem Verkehr zieht, ist sicherlich nicht ganz alltäglich. Im Falle eines 45 Jahre alten Mannes nahm die Sache dann sogar noch eine ganz besondere Wendung.

Zeugen hatten die Polizei zunächst auf die auffällige Fahrweise des 45-Jährigen aufmerksam gemacht. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Aber der Reihe nach: Zunächst hatten am Abend des vergangenen Mittwochs Zeugen der Polizei in Rüdesheim einen Renault in der Nähe des Fähranlegers gemeldet, der durch die sehr auffällige Fahrweise des Fahrers verdächtig wirkte.

Eine Streife fand den Renault dann auch laut einem Sprecher an der besagten Stelle und die Polizisten bemerkten sofort, dass mit dem Fahrer etwas nicht zu stimmen schien.

In der Geisenheimer Straße stoppten die Beamten den Wagen. Dort stellten sie dann fest, dass der Fahrer nicht nur eindeutig nach Alkohol roch, sondern dass auf dem Beifahrersitz ein vollkommen ungesichertes zehnjähriges Mädchen saß.

Da der Atemalkoholtest bei dem Mann dann eben 3,7 Promille anzeigte, nahmen die Polizisten den 45-Jährigen kurzerhand mit auf die Dienststelle, während sich eine weitere Streife um das Kind kümmerte.