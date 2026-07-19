Rentner (87) will Fenster reparieren und steckt drei Stunden in Spalt fest

Balingen - Ein Senior aus dem Balinger Stadtteil Engstlatt in Baden-Württemberg brachte sich am Samstagabend selbst in eine ziemlich missliche Lage. Der 87-Jährige steckte in einem Fensterspalt fest.

Zum Glück musste der 87-Jährige nicht bis zum Morgengrauen im Fensterspalt ausharren. (Symbolfoto) © 123RF/piksel

Es muss etwa gegen 23 Uhr gewesen sein, als der Rentner beschlossen hatte, ein Fenster reparieren zu wollen. Der Versuch ging schief!

Laut Polizei Reutlingen blieb der Senior in einem Spalt stecken und konnte sich von alleine nicht mehr befreien.

Erst gegen 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag nahte Hilfe, zufällig. Ein 21-Jähriger entdeckte den Mann in Not und half dabei, ihn wieder in seine Wohnung zu bugsieren.