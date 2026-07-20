Schock am See: Hund beißt zu! Frau landet im Krankenhaus

Fockbek - Schock am Armensee: Ein frei laufender Hund brachte einer Frau zunächst einen Stock. Doch als sie danach greifen wollte, biss das Tier plötzlich zu.

Ein Hund hat eine Frau am Armensee in die Hand gebissen. (Symbolfoto) © emjaysmith/123rf

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Frau am Abend gegen 21 Uhr an dem See in Fockbek (Landkreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein) auf, als ein schwarz-weißer Vierbeiner auf sie zulief.

Das Tier soll ihr einen Stock gebracht haben. Als die Frau den Stock entgegennehmen wollte, dann der Schock: Der Vierbeiner biss ihr dabei unvermittelt in die Hand!

Anschließend lief der Hund einfach davon, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Durch den Biss erlitt die Frau eine Verletzung und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Bei dem Hund soll es sich um ein etwa 50 Zentimeter großes, schwarz-weißes Tier gehandelt haben. Nach Angaben der Verletzten trug die Fellnase weder ein Halsband noch ein Geschirr.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und sucht den Hundehalter sowie Zeugen des Vorfalls.