Unfall gebaut und geflüchtet: Polizei sucht Fahrer mit Hund und Drohne

Gera - Nach einem Verkehrsunfall auf der B2 in Gera hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit einem Großaufgebot nach dem geflüchteten Autofahrer gesucht.

Nach einer Unfallflucht auf der B2 suchte die Polizei mit Hundestaffel und Drohne nach dem Fahrer. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer gegen 3.45 Uhr am Stadtring in Höhe der Abzweigung Straße des Bergmanns in Fahrtrichtung Zeitz mit seinem Škoda nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei wurden ein Verkehrszeichen und mehrere Leitpfosten beschädigt. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Da der Verdacht bestand, dass er alkoholisiert gewesen sein könnte und zudem eine mögliche Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei eine umfangreiche Suche ein.

Dabei kamen unter anderem ein Fährtenhund, eine Drohne und eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Schließlich meldete sich eine Vertraute des Mannes bei der Polizei und teilte seinen Aufenthaltsort mit. Der Fahrer wurde dort schließlich angetroffen.