20.07.2023 12:36 Rentner baut Unfall: Dieser hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen

Am Mittwoch baute in Northeim ein Rentner einen Unfall. Er krachte in ein anderes Auto. Die Polizei stellte später fest, dass er nicht hätte fahren dürfen.

Von Robert Lilge

Northeim - Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es in Northeim (Niedersachsen) zu einem Unfall. Doch der Unfallfahrer hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Rentner gar keine Fahrerlaubnis besitzt. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Als der 83-jährige Mann gegen 15.05 Uhr von der Wallstraße auf die Friedrichstraße abbiegen wollte, übersah er ein Stoppschild. Er nahm dadurch die Vorfahrt einer 18 Jahre alten Frau und krachte mit seinem Mercedes in ihren Audi. Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 22.000 Euro, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit. Polizeimeldungen 35-jähriger Arbeiter stürzt vom Dach und stirbt! Bei der Unfallaufnahme und der Feststellung von Personalien bemerkten die angerückten Polizisten, dass der Rentner hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen. Er besaß nämlich gar keine Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

